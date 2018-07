Glaxo vai financiar pesquisa contra dengue no Brasil Em um esforço para abrir o lucrativo mercado brasileiro, a GlaxoSmithKline concordou em dar ao Brasil parte de sua tecnologia para fabricação de vacina e financiar a pesquisa para uma vacina contra a dengue, uma doença que atinge particularmente o País. O acordo é um sinal da crescente influência que os mercados têm em negociar acordos com a indústria farmacêutica. A Glaxo e outras companhias esperam que mercados emergentes, como o brasileiro, respondam por grande parte do crescimento de suas vendas no futuro, enquanto as vendas nos mercados mais desenvolvidos desaceleram.