GlaxoSmithKline enfrenta novas alegações de subornos por medicamentos na Síria

As mais recentes acusações estão detalhadas em um email anônimo enviado aos administradores seniores da companhia na semana passada e visto pela Reuters.

A GSK - uma das poucas grandes empresas ainda fornecendo medicamentos na Síria - disse nesta segunda-feira que irá investigar as novas alegações envolvendo sua própria equipe e distribuidores locais.

A companhia acrescentou que suspendeu as relações com seus distribuidores na Síria até que os resultados da investigação sejam conhecidos.

O ataque sobre os padrões de ética da companhia farmacêutica segue uma série de alegações similares de subornos contra a companhia na China, Iraque, Jordânia, Líbano e Polônia.

A Reuters no mês passado relatou alegações de corrupção no negócio de consumidores da GSK na Síria, que vende produtos incluindo pastas de dente e analgésicos. A operação de consumidores foi encerrada em 2012 devido ao agravamento da guerra civil no país.

O negócio de drogas sob prescrição médica permanece operacional, no entanto, e a GSK disse que está engajada em fornecer drogas e vacinas seguras e eficazes para pacientes necessitados.

As alegações de corrupção no país envolvem somas relativamente pequenas, na casa dos milhares de dólares em vez das centenas de milhões que a GSK supostamente canalizou para doutores e autoridades na China.

Mesmo assim, a natureza persistente das alegações são prejudiciais à reputação da companhia e também a deixam aberta para ações jurídicas e possíveis multas na Grã-Bretanha, onde é sediada, e nos Estados Unidos, é listada em bolsa.

