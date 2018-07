GlaxoSmithKline vende marcas de remédios por US$612 milhões

A venda para a Omega deverá render, em termos líquidos, 310 milhões de libras (486 milhões de dólares), que os acionistas podem receber ao longo de 2012, segundo afirmou a fabricante nesta quinta-feira.

A Reuters tinha noticiado que a Omega estava entre os interessados em comprar marcas europeias como analgésicos, vitaminas e produtos de higiene, com vendas combinadas de 185 milhões de libras em 2011.

Como parte do acordo, a Omega comprará a fábrica em Herrenberg (Alemanha), que emprega 110 pessoas.

A GSK ainda quer vender a marca Alli -versão mais leve do Xenical- mas antes precisa resolver o impasse com a Roche, que interrompeu o fornecimento do ingrediente ativo.

(Reportagem de Ben Hirschler)