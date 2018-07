Gleise para folga para acompanhar chuvas e aeroportos A ministra da Casa Civil, Gleise Hoffmann, interrompeu as férias que se estenderiam até domingo para acompanhar a situação das chuvas em Minas Gerais e os atrasos dos voos nos aeroportos do País. Ela retoma as atividades hoje à tarde. Às 15h30 Gleise despacha com o secretário-executivo, Beto Vasconcelos, e em seguida receberá, em encontros separados, o ministro interino da Integração Nacional, Sérgio Castro, e os diretores da Infraero, Geraldo Moreira Neves (Comercial) e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Cláudio Passos Simão (Aeronavegabilidade).