Gleisi prevê saída da Casa Civil em janeiro, diz que candidatura a governo será avaliada

Segundo ela, a decisão sobre a candidatura ao governo do Estado ainda não está tomada. "A decisão de concorrer ao governo, ela vai ser tomada no ano que vem, após a minha saída da Casa Civil", afirmou durante um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto.

"É uma avaliação política que não quero misturar enquanto estou aqui", acrescentou.

Gleisi não sabe quando deixará a Casa Civil, mas afirmou que pediu à Dilma para sair em janeiro.

"Até para que isso possa ser avaliado decidido (o meu futuro político) eu solicitei à presidenta o afastamento... Essa é a referência de data para sair em janeiro. Eu particularmente prefiro e a presidenta também tinha essa data como referência", afirmou a ministra.

"Foi um período muito bom, aprendi muito aqui. Vou sentir saudade", disse em tom de despedida.

A Casa Civil é uma pasta chave na administração de Dilma porque coordena todos os principais programas do governo. O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, e o secretário executivo do Ministério da Previdência, Carlos Eduardo Gabas, são os mais cotados para substituir Gleisi.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)