Glencore e Jinchuan lideram ofertas por unidade de níquel da BHP

A BHP, maior mineradora do mundo, anunciou planos na semana passada de alienação de ativos estimados em 16 bilhões de dólares, mas disse que a Nickel West, no oeste da Austrália, não seria parte do grupo resultante da cisão.

O presidente-executivo Andrew Mackenzie disse que a companhia está em negociações com potenciais compradores para parte ou a integralidade da Nickel West.

As estimativas para o valor da Nickel West variam bastante, com alguns analistas e fontes da indústria atribuindo valores desde 1 bilhão de dólares até valores negativos, uma vez que o ativo está queimando dinheiro do caixa, segundo eles.

O grupo Jinchuan está "bastante interessado" na Nickel West e planeja enviar cerca de 30 mil toneladas de concentrado de níquel para a China caso consiga assumir o negócio, disse a segunda fonte chinesa da indústria, que foi informada sobre os planos mas pediu para não ser identificada devido à natureza sensível da questão.

Glencore e BHP não quiseram comentar o assunto.

Ligações para o porta-voz do Jinchuan Group, na China, não foram respondidas.

(Por Silvia Antonioli e Polly Yam)