Glicerina na veia teria matado idosa no Ceará

FORTALEZA - A polícia do Ceará abriu inquérito para apurar se a aposentada Maria Carmelita Laurentino, de 75 anos, morreu depois de receber glicerina na corrente sanguínea, em vez de soro. O caso ocorreu no dia 20 deste mês, no Hospital-Geral de Missão Velha, cidade do Cariri cearense, a 506 quilômetros de Fortaleza.

A técnica em enfermagem suspeita de ter cometido o erro foi afastada, segundo o prefeito da cidade, Washington Fechine. O nome dela não foi divulgado.

A troca foi percebida quando a aposentada, que tinha problemas respiratórios, procurou atendimento no hospital da cidade vizinha, o São Vicente, em, Barbalha. O médico que a atendeu, Rodrigo Viana, notou o erro. Ele providenciou a medicação correta, mas a paciente morreu duas horas após ter dado entrada no hospital.

Viana acredita que alguém no hospital de Missão Velha possa ter confundido as bolsas de soro com as de glicerina, que é aplicada de forma retal para a realização de lavagem intestinal. O médico afirmou que, se aplicada na veia, a glicerina pode provocar embolia.

Depois de detectar o erro, a direção do hospital São Vicente registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Barbalha. De acordo com o delegado responsável pelo inquérito, Marcos Antônio dos Santos, testemunhas ouvidas disseram ter visto a técnica de enfermagem aplicando a bolsa com o medicamento, acreditando se tratar de soro.

O delegado informa que caso o laudo do Instituto Médico-Legal, localizado em Juazeiro do Norte, também no Cariri, comprove a glicerina como a causa da morte, a funcionária do hospital de Missão Velha será indiciada por homicídio culposo (quando não há a intenção de matar). O laudo deve sair nos próximos dias.