Globo contrata seguranças para velório de Chico Anysio Rio, 24 - Seguranças contratados pela TV Globo tentam proteger a entrada de artistas do assédio dos fãs e da imprensa no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde ocorre o velório do humorista Chico Anysio desde o início da manhã. Há pouco, dois "ex-alunos" da Escolinha do Professor Raimundo chegaram ao Teatro Municipal: David Pinheiro, que interpretava o Armando Volta, que chamava o professor de "Somebodylove", e Claudia Mauro, que fazia a Dona Capitu, a aluna preferida.