Globo ignora F-Indy

Todas as redes estão devidamente credenciadas, garante a Band. Mas não se assuste se a Fórmula Indy virar só uma prova de automobilismo que congestionou a Marginal Tietê, na Globo. Parceira da Band no futebol, a Globo não dará bola para a volta da Fórmula Indy ao Brasil, no próximo domingo, em etapa em São Paulo, com transmissão exclusiva da Bandeirantes.

O evento, que veio parar no Brasil graças à insistência da Band, deve passar despercebido nos jornalísticos e esportivos da Globo.

Procurada, a Globo alega, via assessoria de imprensa, que não fará cobertura local na Indy por não ter os direitos da transmissão, mas promete dar serviços sobre o evento, caso haja interferência na rotina da cidade. Ou seja: o caos que uma prova de rua pode causar.

Na Record, a Indy ganhará tratamento vip. Pirraça ou não para a Globo, a rede já escalou um grande time para a cobertura da prova e alfineta, via assessoria de imprensa: "não ignoramos grandes eventos".

Procurada, a Band informa que todas as emissoras terão liberdade para fazer cobertura jornalística da competição. Ouviu, Pânico?