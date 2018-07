Existem em três regiões da Terra: na América do Sul, África e Ásia. No Brasil, os biomas Mata Atlântica e Amazônia são representantes das florestas tropicais. Localiza-se na faixa entre os trópicos e é caracterizada por rica biodiversidade e altos índices de chuvas.

Florestas temperadas

Localizadas nas regiões de clima temperado: América do Norte, Europa, oeste da Ásia (em países como Turquia e Irã) e leste da Ásia (Japão, Coreia e parte da China). Existe também no sul do Chile. Boa parte das espécies de árvores perde suas folhas durante o outono e o inverno. A floresta temperada foi bastante devastada em razão das atividades humanas, especialmente a agricultura.