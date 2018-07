GM acaba com a marca Hummer

OCASO - Carros da Hummer em revenda nos EUA: marca perdeu espaço ao ser considerada símbolo do desperdício de gasolina

A General Motors anunciou ontem que vai fechar a divisão de veículos Hummer, uma vez que concluiu a venda da unidade para a empresa chinesa Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Co.

"Começamos a reduzir gradativamente as operações da marca, o que deve levar alguns meses", disse Nick Richards, porta-voz da Hummer.

"Se surgirem alternativas viáveis para toda ou parte da marca durante esse processo, serão levadas em conta." A venda da Hummer era parte de um plano da GM para reduzir as marcas americanas de oito para quatro. A montadora vendeu a marca Saab na terça-feira, mas como não surgiu um interessado de última hora na Hummer, a divisão será fechada, junto com a Pontiac e Saturn.

A chinesa Tengzhong não conseguiu "obter autorização dos órgãos reguladores chinesas dentro do prazo proposto para o negócio", segundo comunicado da montadora.

Essa rejeição foi o último obstáculo enfrentado pela Tengzhong que tenta entrar no mercado em expansão na China, de carros de passageiros. O governo tem promovido a venda de carros pequenos, reduzindo os impostos para carros com motores 1.6 ou menos potentes, em contraste com os motores dos modelos Hummer, que podem pesar até três quilos.

"É normal o fato de o governo chinês não aprovar o negócio", disse Lin Huaibin, analisa da IHS Global Insight, em Xangai. "Permitir a venda desse tipo de veículo em grande escala não se coaduna com a política do governo". O ministério do comércio examina cuidadosamente todos os investimentos estrangeiros de mais de US$ 100 milhões. Negócios de menor porte são analisados por órgãos reguladores locais. A State Administration of Foreign Exchange também fiscaliza os investimentos no exterior feitos por companhias chinesas.

A China tem encorajado as montadoras a produzir carros econômicos, incluindo os híbridos, para aumentar as vendas no exterior e reduzir as importações de petróleo e a poluição doméstica. O Hummer H3T, 3.7, faz 22,5 quilômetros com 1 galão de gasolina (3,8 litros) na cidade, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental.

Incentivos para a fabricação de carros pequenos, combinados com subsídios para as áreas rurais, aumentaram as vendas na China, no ano passado, para 13,6 milhões de veículos. O país suplantou os Estados Unidos como o maior mercado automotivo do mundo.

A GM decidiu se concentrar a partir de agora nas marcas Chevrolet, Buick, GMC e Cadillac nos Estados Unidos, depois de encerrado o seu processo de recuperação judicial, previsto para 10 de julho.

A chinesa Tengzhong, fabricante de veículos de uso especial, estruturas para rodovias e pontes e máquinas de construção, tinha acertado a compra da Hummer em outubro do ano passado. Tradução: Terezinha Matino