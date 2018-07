GM demite diretor de marketing por patrocínio em futebol--fonte

Uma fonte com conhecimento do assunto disse que Ewanick falhou em relatar propriamente detalhes financeiros sobre um recente negócio de patrocínio da marca Chevrolet, da GM, com o clube de futebol Manchester United.

Quando questionado sobre as observações da fonte sobre o patrocínio, Ewanick, de 52 anos, disse em um e-mail que não poderia comentar.

A GM assinou um contrato como patrocinadora automotiva do clube por cinco anos, conforme anunciou em maio.

A maior montadora dos Estados Unidos disse no domingo que a saída de Ewanick tinha efeito imediato. Ele será substituído interinamente por Alan Batey, chefe de vendas e serviços nos EUA.

"Ele falhou em atingir as expectativas que a empresa tem para seus funcionários", disse o porta-voz da GM, Greg Martin, que não quis dar mais explicações.

(Por Paul Lienert e Deepa Seetharaman)