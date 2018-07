GM do Brasil será alocada na 'Nova GM' e manterá investimentos A unidade brasileira da General Motors será alocada na "Nova GM", parte da montadora norte-americana que reunirá os ativos saudáveis no processo de reorganização da matriz, que na segunda-feira entrou com pedido de proteção contra falência nos Estados Unidos. A informação foi dada nesta terça-feira pelo presidente da GM do Brasil e operações Mercosul, Jaime Ardila.