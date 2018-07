GM e Toyota fecham joint venture nos EUA A New United Motor Manufacturing (Nummi), uma joint venture entre a japonesa Toyota Motor e a norte-americana General Motors no Estado da Califórnia, nos EUA, decidiu demitir todos os seus 4,7 mil funcionários, informou ontem o jornal japonês The Nikkei. A Nummi programa interromper a produção no fim de março de 2010 e liquidar suas operações. A fábrica vai notificar os empregados sobre a decisão em breve.