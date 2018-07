GM negocia retorno de anúncios pagos com Facebook

Batey disse no salão do automóvel de Detroit que as discussões com executivos do Facebook estão em andamento, mas a montadora não tem nada para divulgar sobre um eventual retorno ao Facebook como um anunciante pagante.

"Nós ainda estamos conversando ativamente com eles e observando oportunidades que se apresentam para nós", disse Batey à Reuters. "Eu não diria que há um 'impasse mexicano' aqui. Nós só não vimos o valor" nos anúncios.

Três dias antes da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Facebook, em maio de 2012, a GM disse que abandonaria os anúncios pagos na rede social porque eles tinham pouco impacto sobre consumidores.

A GM havia dito anteriormente que gastou cerca de 40 milhões de dólares em sua presença no Facebook, mas apenas 10 milhões de dólares desse montante foram pagos ao Facebook com publicidade. O restante diz respeito à criação de conteúdo e às agências de publicidade e mídia envolvidas.

Fontes disseram no terceiro trimestre do ano passado que as duas companhias estavam discutindo o retorno da GM ao Facebook, onde a montadora ainda tem páginas pelas quais não paga tarifas para divulgar seus carros e caminhões.

"Eu não gostaria de prever se há algo, mas também não me surpreenderia se houvesse algumas coisas", disse o executivo.