GM recebe 2 bilhões em novo pacote de auxílio

Autoridades do governo do presidente Barack Obama disseram que estão trabalhando dia e noite para evitar a concordata da Chrysler antes de 30 de abril e facilitar a aliança da montadora com a italiana Fiat.

"Este governo planeja e continuará planejando para quaisquer eventualidades", disse o porta-voz da Casa Branca Robert Gibbs.

O auxílio dado à GM é o primeiro do tipo originado no governo Obama. Um pacote de ajuda de 13,4 bilhões de dólares foi aprovado para a GM pelo governo Bush em dezembro.

A GM assegurou em um comunicado apreciar a ajuda do governo, uma vez que "nós nos comprometemos com ações difíceis mas necessárias para reinventar nossa empresa" e afirmou que o valor é consistente com suas projeções de auxílio para o segundo trimestre.

Autoridades do Tesouro norte-americano planejam ainda disponibilizar até mais 3 bilhões de dólares à GM, que tem até 1o de junho para reestruturar suas operações, ou enfrentar a possibilidade de concordata.

