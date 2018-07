GM vende número recorde de veículos na China em 2013

Em dezembro, as vendas foram de 271.002 veículos, um aumento de 11,8 por cento na comparação anual. Em novembro, as vendas aumentaram 13,3 por cento no ano.

"A GM manteve bom ritmo de crescimento no maior mercado da nossa empresa, apesar de uma desaceleração modesta na demanda por veículos comerciais", disse Matt Tsien, presidente da GM China, em um comunicado no site da empresa.

"Nos beneficiamos de um amplo portfólio de modelos e marcas que satisfazem as diversas necessidades dos compradores de veículos em toda a China".

A GM fabrica veículos na China em parceria com o FAW Group e com SAIC Motor Corp.

(Reportagem de Jonathan Standing)