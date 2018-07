GO já distribuiu 1,7 mi de vacinas contra febre amarela Desde 1º de dezembro do ano passado até ontem foram distribuídas 1,767 milhão de doses de vacina contra a febre amarela em Goiás, segundo a Secretaria da Saúde do Estado. As doses foram compradas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pela secretaria para os municípios do Estado. A secretária interina, Maria Lúcia Carnelosso, prevê que devem chegar hoje mais 200 mil doses da vacina e amanhã, mais 300 mil. "Para atender a demanda, providenciamos também a aquisição de 500 mil agulhas e seringas, sendo que já recebemos um empréstimo de 500 mil do Estado de Minas Gerais e 300 mil do Amazonas. Até segunda-feira, o Ministério da Saúde repassará mais 300 mil, totalizando 1,6 milhão de agulhas e seringas", informou Maria Lúcia ao site da secretaria. O governo goiano informou ainda que já registrou 52 cidades com notificação de morte de macacos com suspeita de febre amarela. Na última atualização, foram incluídas as cidades de Catalão e Mineiros, no Sudeste do Estado, e Guarinos, na região Central.