'Godzilla' esmaga concorrentes nos cinemas

O valor arrecadado por "Godzilla" chegou perto dos 95 milhões de dólares da estreia de "Capitão América: O soldado invernal", em abril.

O lagarto gigante derrotou o segundo lugar no fim de semana, a comédia adulta "Vizinhos", que liderou as vendas uma semana atrás e ganhou 26 milhões de dólares de sexta a domingo, à frente da sequência do super-herói "The Amazing Spider-Man 2" , com 16,8 milhões de dólares, de acordo com estimativas da empresa de rastreamento Rentrak.

"Godzilla" acrescentou 103 milhões de dólares nos mercados internacionais nos quais estreou na quarta-feira para um total mundial de 195 milhões de dólares, disse a Warner Bros, que produziu o filme juntamente com a Legendary Pictures.

A produção de 160 milhões de dólares é a mais recente refilmagem de Hollywood do clássico filme japonês de 1954 sobre um monstro mutante criado quando testes de armas nucleares dos EUA dão errado.

O novo filme é estrelado por Aaron Taylor-Johnson como um oficial da marinha que luta contra a besta furiosa do Havaí para San Francisco.

"Godzilla" vai enfrentar a concorrência no próximo fim de semana de um outro filme de ação de grande orçamento, a sequência dos mutantes super-heróis "X-Men: Dias de um Futuro Esquecido".

