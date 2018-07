Goetze marca duas vezes e Bayern de Munique goleia o Hamburgo

Demorou um bom tempo até que o time campeão da Bundesliga, cujo estilo de jogo baseado na posse de bola foi alvo de críticas após a eliminação na Liga dos Campeões, se acertasse em campo. Ao Bayern, foi necessário mais de meia hora de jogo até conseguir a primeira chance de gol diante dos determinados anfitriões.

foi, no entanto, tudo o que Goetze precisou para marcar o primeiro tento da partida, ao tabelar com Arjen Robben, invadir a área e abrir o marcador aos 32 minutos de jogo.

O craque da seleção alemã, que não estava no time titular que perdeu para o Real Madrid no meio de semana e tem desempenhado papel de reserva imediato sob o comando do treinador Pep Guardiola, também foi fundamental no segundo gol do Bayern no início da segunda etapa, marcado por Thomas Mueller.

Goetze, que deve ser convocado para a Copa do Mundo no Brasil, fez seu segundo gol e o terceiro do Bayern aos 25 minutos do segundo tempo, após aproveitar cabeçada de Mueller.

O resultado deixa o Hamburgo ancorado na zona de rebaixamento faltando um jogo para o fim do campeonato.

O campeão europeu de 1983 e único time a nunca ter sido rebaixado desde a criação da Bundesliga em 1963, o Hamburgo agora tem apenas 27 pontos na 16ª colocação, um ponto a mais que o Nuremberg, que perdeu para Hanover 96 por 2 x 0.

O Eintracht Braunschweig perdeu para o Augsburg por 1 x 0 com um gol de Raul Bobadilla nos acréscimos, e se mantém em último com 25 pontos.

Já o Schalke 04 deu um enorme passo para assegurar a classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa ao vencer o Freiburg com facilidade por 2 x 0, subindo para 61 pontos, três à frente do Bayer Leverkusen, que vem em quarto.

Garantido na vice-liderança, o Borussia Dortmund superou o Hoffenheim por 3 x 2, apesar de o atacante Robert Lewandowski, que irá se transferir para o arquirrival Bayern na próxima temporada, não conseguir marcar em seu último jogo em Dortmund, com toda a torcida apoiando-o.

O Stuttgart tomou um gol de Ivica Olic nos acréscimos e perdeu para o Wolfsburg por 2 x 1, mas ainda assim garantiu a salvação na primeira divisão.

O Wolfsburg se aproximou do Leverkusen e agora os dois times duelam pela última vaga para a Liga dos Campeões da Europa e o quarto lugar na tabela.

O Borussia Moenchengladbach, vestindo seu novo uniforme que remete à camisa listrada dos anos 1970, assegurou uma vaga na Liga Europa na próxima temporada com uma vitória por 3 x 1 sobre o rival Mainz 05. O Gladbach foi para sexto com 55 pontos e o Mainz é agora o sétimo com 50.

(por Karolos Grohmann)