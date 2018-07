Goiaba produzida em espaldeira rende mais

Há 15 meses o fruticultor Antonio Roberto Losqui, de Jundiaí (SP), plantou 350 mudas de goiabeira em espaldeira. As plantas produziram tão bem que o produtor já reservou mais 300 mudas para ampliar o pomar nesse sistema. Apesar da precocidade pelo pouco tempo de plantio, dos galhos delicados e do porte pequeno, em torno de 1 metro de altura, as plantas estão carregadas de frutos. "A técnica de cultivo em espaldeira é conhecida, mas pouco empregada em algumas espécies de frutas", explica. O cultivo mais comum neste sistema é o de uvas, que também são produzidas por Losqui. Tanto as videiras quanto as goiabeiras são amparadas por arames esticados e suspensos por mourões. Para a goiaba, o espaçamento adotado é de 6 metros entre plantas por 3 metros entre linhas. Outro detalhe é que cada pé deve ficar com dois galhos principais. A variedade mais indicada é a tailandesa. A muda é clonada, ou seja, multiplicada de uma mesma matriz. "Nós acompanhamos o crescimento fazendo a poda, eliminando o ?ladrão? e facilitando a entrada de luz e ar na planta", explica. Com a poda eficiente após a colheita e raleio de frutinhos, conta o produtor, é possível dispor de goiaba praticamente o ano inteiro. O fruticultor estima uma colheita anual de 200 quilos/pé quando a goiabeira alcançar maturidade. Para manter os galhos suspensos e permitir que eles continuem na direção certa, Losqui faz uma amarração com palha de milho verde. Segundo ele, a palha é flexível e sobrevive o tempo suficiente para o galho se acostumar na posição. "Com o tempo a palha fica velha e cai." Poda, irrigação e ensacamento dos frutos são necessários, assim como no cultivo convencional. O fruticultor diz que o custo de instalação do pomar é o mesmo do convencional. Mas o resultado final é superior, garante. Além disso, há menos uso de mão-de-obra. "Plantio, pulverização, colheita, limpeza do terreno, tudo é feito com um trator." Segundo Losqui, antes ele contratava dez empregados. Com as frutas em espaldeira são suficientes três. "Com o salário de um ano de um empregado eu pago a prestação mensal de um trator", diz. "A concorrência é grande e é preciso se diferenciar", diz. Informações: Antonio Losqui, tel. (0--11) 9989-5154