Goiânia tem melhores condições de entorno de domicílio Goiânia é, entre as cidades com mais de um milhão de habitantes, a que tem as melhores condições no seu entorno, de acordo com o Censo 2010 do IBGE. Está em primeiro lugar nos itens iluminação pública, arborização, existência de meio-fio (guia) e identificação de logradouro (placas de ruas, praças, etc). Ficou em segundo lugar em pavimentação e em quarto lugar em existência de calçada e de rampas para cadeirantes. Nos dois itens ruins, Goiânia também teve o melhor desempenho, com o último lugar em existência de esgoto a céu aberto e de lixo acumulado fora das casas.