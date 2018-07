Goiás é vice-líder e Flu vence depois de 11 rodadas

O Goiás se deu bem no fim de semana. Com os 2 a 1 sobre o Grêmio, de virada, em Goiânia, foi a 45 pontos e assumiu a vice-liderança. O time gaúcho, que está com 39 pontos, abriu o placar com Souza. A reação foi comandada por Léo Lima e Felipe.

FLU 3 X 2 AVAÍ

Fazia 11 partidas (8 no Brasileiro e 3 na Sul-Americana) que o Flu não sabia o que era vencer. Torcida e jogadores ontem tiveram motivo para comemorar. Mesmo no sufoco, bateu o Avaí por 3 a 2, no Maracanã, apesar da lanterna, com 21 pontos. Alan (2) e Fábio Neves fizeram os gols tricolores, enquanto Willian e Muriqui descontaram.

BOTAFOGO 1 X 3 VITÓRIA

Estevam Soares ainda não venceu no comando do Botafogo na Série A. Pior, ontem, levou surra do Vitória por 3 a 1, no Engenhão. O time baiano abriu vantagem com Leandro, Leandro Domingues e Gláucio. Laio, em cima da hora, descontou.

INTER 0 X 0 FLA

Em Porto Alegre, as fortes chuvas transformaram o gramado do Beira-Rio num lago, e essa foi a principal razão para o 0 a 0 entre Inter e Flamengo. Pior para o Inter: caiu para o 4º lugar.

CORITIBA 2 X 0 NÁUTICO

O Coritiba venceu, em casa, o Náutico por 2 a 0, vai a 30 pontos e se afasta um pouco da zona de rebaixamento. Rômulo fez o primeiro e Marcelinho Paraíba completou, depois de ter desperdiçado um pênalti e também de não ter confirmado gol em cobrança de falta.

SPORT 2 X 1 SANTO ANDRÉ

0 Sport deu alegria à torcida, na Ilha do Retiro, graças a gols de Gustavo Neri (contra) e Vandinho. Rodrigo Fabri fez para a equipe do ABC. Ambas estão na zona de rebaixamento.