Goiás estraga a festa de Ronaldo

Ronaldo completa 33 anos amanhã. Queria, ontem, a festa antecipada no Pacaembu. Gols e principalmente a vitória corintiana. Era sua volta as campos, após 56 dias parado. Só faltou um detalhe: combinar todo o script imaginado com o adversário. Com um fraco futebol, o time sucumbiu à força do Goiás e foi derrotado por 4 a 1. Ficou mais distante do título brasileiro - segue sete pontos atrás do líder Palmeiras, que tem uma partida a menos - e agora se concentra para enfrentar o São Paulo, domingo, no Morumbi.

O jogo contra o Palmeiras, em Presidente Prudente, em 26 de julho, havia sido o último de Ronaldo. Recuperado de uma fratura na mão e a lipoaspiração, o Fenômeno sonha com a seleção brasileira. Quer mais uma Copa do Mundo no seu currículo. Precisa, porém, mostrar mais do que o apresentado ontem. Se ele esperava o "Parabéns pra você" cantado das arquibancadas, saiu no intervalo sob vaias da torcida. Barulho direcionado ao time, não para ele.

O primeiro tempo corintiano foi digno de vaias. Os próprios jogadores reconheceram. "A torcida está no direito de cobrar. Eu errei e tenho de saber lidar com as críticas", comentou o zagueiro Diego , admitindo ter falhado no segundo gol do Goiás, quando marcou mal Fernandão. O atacante dominou a bola no peito e, de primeira, chutou no canto esquerdo de Felipe, aos 23 minutos.

Naquele momento o Corinthians já estava "levando um baile" do adversário. Léo Lima jogou tal qual um maestro, organizando e distribuindo as jogadas. Comandou o meio-campo e começou a jogada que Iarley, sozinho na pequena área, concluiu para fazer 1 a 0, aos oito.

Mano Menezes mudou a equipe na segunda etapa. Tirou o machucado zagueiro Chicão para a entrada do atacante Bill. O time ganhou ofensividade e logo aos dois minutos o substituto quase diminuiu o placar: na pequena área, chutou por cima.

O Goiás mudou sua postura no tempo final. Muito por causa das arrancadas do oponente, teve de atuar mais na defesa. Apostou nos contra-ataques e pouco chegou ao gol. Mas quando chegou... Primeiro, Iarley desperdiçou boa chance ao receber e chutar em cima de Felipe. No lance seguinte, aos três minutos, o atacante protegeu bem a bola, deixou Balbuena para trás para anotar o terceiro dos goianos.

Não fosse essa bobeira, o Corinthians teria reais chances de conquistar melhor resultado pelo que fez no fim. Dentinho, Marcelo Mattos, Bill, Ronaldo, todos tiveram chances de balançar as redes. Na sua melhor jogada, o Fenômeno jogou a bola na frente, passou por dois marcadores e só não festejou porque o goleiro Iarley não deixou.

O gol de honra foi sofrido. A bola parecia não querer entrar. Ronaldo cobrou falta na trave, Jucilei pegou o rebote e também acertou o travessão e só depois Dentinho conseguiu diminuir o placar, aos 28.

Os torcedores se empolgaram, passaram a gritar e a apoiar, mas a decepção veio seis minutos depois. Cruzamento na área e gol de João Paulo.

A noite que era para ser de festa de Ronaldo acabou em tristeza corintiana. Mais uma vez o time fraquejou no Pacaembu - já havia empatado com Botafogo e Avaí. Pela primeira vez desde que chegou ao clube, Mano Menezes levou quatro gols num jogo. O Fenômeno vai completar seus 33 anos amanhã sem a comemoração que queria. E o Corinthians está cada vez mais longe da tríplice coroa.