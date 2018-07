Gol anuncia extensão da oferta pública de aquisição de notas sêniores

As ofertas foram aditadas para estender o pagamento para oferta antecipada das notas a todos os detentores que aceitarem as ofertas para aquisição e entregarem solicitações de consentimento até a data de vencimento das ofertas, assim como adiar a data de liquidação antecipada para coincidir com a data de liquidação final, disse a Gol.

Além disso, a LuxCo e a Gol Finance, subsidiárias da companhia que realizarão as aquisições, solicitaram consentimento dos detentores das notas para a adotar certos aditivos às escrituras de emissão das notas para eliminar todos os covenants restritivos.

A Gol acrescentou que às 17h de terça-feira haviam sido oferecidas para aquisição e entregues consentimentos aos aditivos propostos para 33,39 milhões de dólares em notas 2017, cerca 27,4 por cento do total em circulação, 129,84 milhões de dólares em notas 2020, ou 43,4 por cento do total, e 43,95 milhões de dólares em notas 2023, ou 54,4 por cento do total.

(Por Priscila Jordão; Edição de Anna Flávia Rochas)