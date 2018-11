Gol bate em carreta e dois morrem na zona norte de SP

O motorista da carreta, da empresa Mega Peso Transportes, de Campinas, havia parado no acostamento para dormir e não percebeu o choque, segundo disse a policiais militares. Ele acordou apenas com a chegada dos bombeiros para resgatar as vítimas.

Os quatro ocupantes do Gol trabalhavam no Parque Novo Mundo e voltavam para casa no momento do acidente. Dois morreram na hora: Josias Moura Filho, com cerca de 30 anos de idade; e um homem identificado apenas como Samuel, de 26 anos. Josias era casado e deixa dois filhos, de 1 e 3 anos. Ambos viajavam como passageiros e estavam no lado direito do carro.

Anderson Conceição, de 20 anos, motorista do veículo, e Derby Moura Filho, de 21 anos, que seguia no banco de trás, foram levados pelos bombeiros em estado grave para o pronto-socorro do hospital Padre Bento, em Guarulhos.

Há suspeita de que uma poça d''água que ocupava duas faixas da avenida tenha causado aquaplanagem no veículo, levando Anderson a perder o controle da direção. O acidente foi registrado no 2º Distrito Policial de Guarulhos.