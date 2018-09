Gol confirma reprogramação de vôos da Argentina A Gol informou hoje que as cinco aeronaves que fariam vôos fretados do Aeroporto Internacional de Ezeiza (Buenos Aires) com destino ao Brasil, nesta manhã, já foram reprogramadas para diferentes horários. O primeiro vôo, o 9109, vai decolar às 13h30 (horário de Brasília), mas os posteriores só sairão depois das 19 horas. O vôo 9624 foi reprogramado para 19h40, o 9113 sairá à meia noite e, quinze minutos depois, decolará o 9625. O último a deixar o aeroporto de Ezeiza será o 9115, às 3h40. A companhia emitiu uma nota explicando que estes vôos estavam previstos para decolar nesta manhã, mas as aeronaves foram impedidas de pousar devido às más condições meteorológicas na região. A Gol ressaltou que "todos os clientes estão sendo atendidos com alimentação e hospedagem". Foram afetados cerca de 900 passageiros brasileiros, que aproveitaram o feriado de primeiro de maio para viajar à capital argentina e cujo regresso estava previsto para 5 horas.