Gol de pênalti garante Inter. Juve perde e Milan vence

O destaque no Estádio Giuseppe Meazza foi o argentino Diego Milito: o atacante marcou, de pênalti, aos 40 minutos do 2º tempo, o gol da vitória da líder. Mais uma vez, o técnico José Mourinho não teve bons modos ao rebater a pergunta se seria melhor seu time se concentrar na Série A italiana. "Para ser sincero, só tenho um emprego - não preciso ganhar nada, nem o campeonato, nem a Copa dos Campeões", disse o treinador português, depois do jogo.

A Juventus amargou outro resultado negativo: o time dos brasileiros Amauri, Diego e Felipe Mello foi derrotado por 2 a 0 pelo Cagliari, na Sardenha. Os gols foram de Matri e do brasileiro Nenê. Em boa fase, o Cagliari passou a somar 22 pontos.

Já a Roma foi a Bérgamo e depois de levar um susto - gol de Ceravolo - virou o jogo com Vucinic e Perrotta. Outro integrante do grupo dos times mais modestos, o Bari, manteve a boa fase (21 pontos) ao vencer o Siena por 2 a 1, com um gol de Greco. Em Parma, o Parma empatou com o Napoli por 1 a 1.