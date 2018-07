Gol deve sofrer impacto negativo de câmbio de R$225 mi no 3o tri A companhia aérea Gol anunciou no final da segunda-feira que a acentuada valorização do dólar frente o real no trimestre passado vai gerar um efeito contábil negativo no balanço do período de 225 milhões de reais. A empresa informou que o impacto contábil, sem efeito de caixa, decorre principalmente da valorização de 20 por cento do dólar contra o real no trimestre passado sobre as dívidas de longo prazo da companhia. A Gol informou ainda que teve um impacto líquido negativo de 48 milhões de reais no resultado financeiro decorrente de ganhos com hedge cambial e perdas com mecanismos de flutuação de preços de combustível. A empresa afirmou que em 30 de junho tinha hedge de cerca de 55 e 19 por cento do consumo de combustível para o terceiro e quarto trimestres do ano, a preço médio de 132 e 133 dólares o barril do petróleo, respectivamente. A Gol informou que liquidou no trimestre passado essas operações. A Gol divulga resultado do trimestre passado em 27 de outubro. (Reportagem de Alberto Alerigi Jr.)