Gol distribui foto de cão perdido e pede ajuda

Em nota divulgada hoje, a Gol informa que tem mobilizado "todas as frentes" para encontrar Pinpoo, batizado assim por ser uma mistura das raças pinscher e poodle. A companhia distribuiu fotografias do cão pela vizinhança do aeroporto, acionou empresas instaladas na região e obteve o apoio da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) nos esforços de busca. A empresa diz ainda que, "ciente da sua responsabilidade", tem mantido a dona de Pinpoo, Nair Flores, "a todo o momento" informada sobre a busca.

A companhia destaca ainda que tem oferecido traslado para a dona de Pinpoo, de sua casa para o aeroporto, "para que possa participar dos esforços para localizar seu animal de estimação". A responsável pelo transporte do cão era a Gollog, empresa do grupo.

Ela foi pela terceira vez ao aeroporto procurá-lo na manhã de hoje. "Gritei até ficar rouca por todos os hangares", disse Nair. "Já estou perdendo as esperanças", acrescentou. Perguntada sobre a repercussão que o caso está tendo no Twitter e em outras mídias, Nair afirmou: "jamais imaginei uma ajuda tão grande dessas".

Na nota, a Gol esclarece que cumpriu com rigor "todas as etapas do processo de transporte do animal" e que a caixa de transporte de Pinpoo "obedecia as especificações de segurança e conforto". A companhia diz que apurou com seus funcionários que Pinpoo teria forçado a porta da caixa de transporte e fugido para uma área do aeroporto.