Gol divulga nota mas não explica atrasos Após registrar de 36,2% de atraso em seus voos hoje, a Gol divulgou uma nota em que, apesar de afirmar que "trabalha para reduzir o tempo de atendimento de embarque" e que "problemas pontuais que surgirem nesse meio tempo serão corrigidos", não esclarece os motivos dos atrasos de hoje. A empresa voltou a liderar atrasos no País depois de passar vários dias com baixa incidência de voos fora do horário, no período de feriado de ano-novo. No comunicado, a companhia alega continuar "acompanhando de perto o problema dos atrasos" e ter elaborado "um cronograma para a unificação dos sistemas da Gol e da Varig que está sendo cumprido." A unificação foi uma das medidas prometidas pela empresa à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em reunião no fim do mês passado, convocada pela Anac, para cobrar soluções aos problemas.