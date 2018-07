Gol diz que atenderá pedidos da Anac para evitar atrasos A Gol informou nesta noite, em nota, que atenderá todas as solicitações feitas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em reunião realizada hoje no Rio de Janeiro. Entre as considerações feitas pelo órgão estão a ocupação de todas as posições de check-in no Terminal 2 do Aeroporto do Galeão, no Rio, e o reforço no atendimento aos passageiros nos horários de pico nos principais aeroportos do País - além do Galeão (RJ), Cumbica (SP) e Brasília (DF). "Todas as demais demandas da agência reguladora também serão seguidas pela companhia", diz a nota. A Gol justificou à Anac que problemas com seu sistema de operações nos dias 20 e 21 de dezembro e o mau tempo na segunda-feira e na manhã de terça acarretaram atrasos em vôos da companhia. A empresa ressaltou, na nota, que está empreendendo esforços para regularizar a situação nos principais aeroportos do País e garantiu que reforçará ainda mais o atendimento nos próximos dias que antecedem o réveillon, quando o movimento deverá ser mais intenso. A Gol destacou ainda na nota que "apesar dos índices gerais de atraso registrarem estatisticamente médias altas ao longo do dia, a situação nos aeroportos está sob controle e não há caos aéreo". "A maior parte dos vôos decola e aterrissa dentro dos horários previstos e, entre os vôos que eventualmente sofrem atrasados, a média de tempo fica em torno de 45 minutos", informou a nota.