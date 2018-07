Gol diz que normalizou operações nesta segunda-feira A companhia aérea Gol informou que alcançou índices de normalidade nas suas operações na manhã desta segunda-feira, 09. De acordo com dados da Infraero, a companhia está com índice de 5,6% de atrasos nos voos domésticos - 19 voos atrasados acima de 30 minutos desde a 0h de hoje - enquanto o índice de cancelamentos alcança 7%, com 24 voos cancelados.