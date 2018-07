Gol e da TAM retomam voos para Buenos Aires

Segundo a TAM, a nuvem de cinzas vulcânicas causada pela erupção do vulcão Puyehue se deslocou, permitindo que os voos que decolam de e para os aeroportos de Buenos Aires (Ezeiza e Aeroparque), voltem ao normal. O mesmo ocorreu com os voos previstos da Gol, que também restabeleceu as operações nos aeroportos internacionais Ministro Pistarini e Aeroparque Jorge Newbery, em Buenos Aires, e em Montevidéu, no Uruguai.

No entanto, três voos da TAM, que decolariam nesta manhã do aeroporto de Ezeiza para os aeroportos de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e Tom Jobim, no Rio de Janeiro, foram cancelados, além de dois voos de e para Assunção, no Paraguai, que teriam escala nos aeroportos argentinos. As operações em Montevidéu, permanecem suspensas.

Os clientes da TAM devem ligar para a Central de Atendimento antes de se dirigir ao aeroporto para verificar a condição de seus voos ou para remarcá-los. Os números são: Brasil - 4002-5700 (capitais) e 0800-570-5700 (demais localidades) Argentina - 0 810 333 3333 Chile - 56 2 6767 900 Paraguai - 595 21 659 5000 Uruguai - 000 4019 0223.

A Central de Relacionamento da Gol também está disponível para receber ligações dos passageiros nos números 0300-115-2121 (Brasil), 0810-266-3232 (Argentina) e 598-2403-8002 (Uruguai). As reacomodações serão providenciadas sem cobrança das taxas previstas e, se os clientes preferirem cancelar a viagem, receberão o reembolso no valor integral dos bilhetes.