Gol é notificada pelo Ministério da Justiça

A empresa aérea já havia sido notificada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre a mesma questão na semana passada. De acordo com nota do Ministério da Justiça, a Gol terá que informar à Secretaria Nacional do Consumidor, em até dez dias, como foram reacomodados os passageiros que tinham bilhetes da Webjet. A empresa também terá que apresentar, dentro deste prazo, o plano de reacomodação para os voos ainda não realizados. A Gol anunciou no mês passado o fechamento da Webjet.