Para participar da promoção, além de adquirir simultaneamente os bilhetes de ida e volta em viagens realizadas entre 4 de outubro e 30 de novembro, os clientes precisarão permanecer, no mínimo, duas noites no destino escolhido. A promoção permitirá o acúmulo de 30% em milhas no programa Smiles. As tarifas promocionais estão sujeitas a disponibilidade de assentos nas aeronaves.