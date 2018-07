Gol fecha 2009 com lucro de R$ 890 milhões A Gol Linhas Aéreas fechou 2009 com um lucro líquido de R$ 890,8 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 1,2 bilhão apresentado no ano anterior. A receita operacional líquida, porém, recuou 5,9% no ano passado, ficando em R$ 6,02 bilhões. A geração de caixa medida pelo Ebitda saltou 1.424%, para R$ 556,1 milhões. Além da redução de 13,6% nos custos e despesas operacionais, que somaram R$ 5,6 bilhões em 2009, contribuiu para a melhora no resultado a variação cambial, que trouxe um ganho de R$ 710,7 milhões em 2009, ante uma perda de R$ 757,5 em 2008.