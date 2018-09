Gol nega operação padrão de funcionários em Guarulhos

Mais cedo, a direção do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos afirmou que os funcionários da Gol iniciaram uma operação padrão em Guarulhos, por volta das 12 horas, com adesão expressiva. De acordo com o sindicato, os trabalhadores decidiram sobre a operação padrão em assembleia realizada em 28 de setembro. Os funcionários da Gol chegaram a iniciar mobilização por greve em agosto, mas decidiram esperar o resultado da mediação do Ministério Público do Trabalho (MPT) em São Paulo, em prol da solução de diversos problemas, em especial a sobrecarga de trabalho. Como ao longo das três audiências no MPT-SP trabalhadores e empresa não chegaram a um acordo, os aeroviários decidiram iniciar a operação padrão antes do feriado.