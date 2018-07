Gol: pátio de aeroporto no RS está esgotado à noite O diretor financeiro da Gol, Edmar Lopes, disse nesta terça-feira que a capacidade à noite do estacionamento do pátio do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está esgotada. "Se Gol quiser fazer voo à noite não tem espaço para deixar o avião lá", disse no Rio Investors Day, na capital fluminense.