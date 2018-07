Gol registra atraso em 82 voos em Congonhas após falha Pelo menos 82 voos da companhia aérea Gol que partiriam do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, com destino a diversas cidades do País registraram atraso hoje. Os cancelamentos da Gol corresponderam a mais de 90% dos atrasos registrados no terminal paulistano, que contabilizou um total de 87 atrasos até as 19 horas.