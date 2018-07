Gol registra atrasos em 18% dos voos domésticos

Ontem, a companhia registrou um problema no seu sistema de check-in no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Com isso, o registro de passageiros precisou ser feito manualmente durante boa parte do dia, o que causou atrasos e grandes filas no aeroporto. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) emitiu nota informando que vai exigir da Gol explicações públicas em função dos problemas.

Em todo o País, dos 884 voos domésticos previstos para até as 10h, 70 apresentaram atrasos superiores a 30 minutos, ou seja, 7,9% do total. Outros 21 voos (2,4%) foram cancelados. Entre 9h e 10h, a situação já havia melhorado e apenas 1% dos voos estavam atrasados.