Gol restabelece sistema; 15 voos estão comprometidos

Um problema técnico tinha afetado o sistema desde antes do começo das operações no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. As filas continuam ocupando o saguão do aeroporto. A Gol tem 15 partidas atrasadas ou em situação pendente, de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Das partidas previstas a partir de Congonhas, sete voos estão atrasados e mais oito tem status de "procure sua companhia aérea", que pode indicar atraso ou cancelamento, conforme a Infraero. A Gol afirmou que ainda não tem posição sobre os voos, já que estava procurando resolver o problema técnico.

Dos 729 voos domésticos previstos em todo o Brasil até as 9h, 17 foram cancelados e 24 registraram atrasos superiores a 30 minutos. Em Congonhas, foram registrados quatro atrasos e dois cancelamentos.