Gol retoma voos para Miami e Orlando em 6 de outubro

Os voos com aviões Boeing 737-800 serão realizados quatro vezes por semana e passarão por Manaus na ida e em Caracas, na Venezuela, na volta.

Serão dois voos para Miami e dois para Orlando.

"Vamos replicar o que a gente fez no meio do ano para uma nova temporada, que vai até fevereiro de 2013", afirmou Vargas.

De acordo com ele, a Gol já pediu autorização ao governo da Venezuela e aguarda autorização de autoridades como o Comitê Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para realizar voos regulares entre Brasil e Estados Unidos, com escala na capital venezuelana.

Até 15 de setembro, as passagens serão emitidas apenas para clientes do Banco do Brasil que possuem cartão de crédito e transferiram pontos para o Smiles. A partir desta data, os lugares serão abertos a todos os clientes do programa, antes pertencente à Varig, que foi adquirida pela Gol em 2007.

O voos terão capacidade para 150 lugares, sendo 60 "premium" --sem o assento do meio-- e 90 com em configuração normal.