Goldemberg diz duvidar de sucesso Secretário do Meio Ambiente (com status de ministro) durante a Eco-92, o físico José Goldemberg já não crê que a Rio+20 possa ter resultado comparável à conferência de 20 anos atrás. A falta de convergência dos países é um dos motivos que o levam ao descrédito - embora a maior participação da sociedade civil, na comparação com 92, o anime.