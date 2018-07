Goldman é vaiado e Lula evita temas políticos em evento em SP

Goldman, sucessor de José Serra no executivo local, discursou antes de Lula durante a inauguração do campus da Universidade Federal de São Carlos em Sorocaba, interior do Estado, e teve dificuldade de começar a falar por conta das vaias e gritos de ordem entoados por manifestantes.

"O Lula me conhece, sabe muito bem quem eu sou, de onde eu vim, e eu não me abalo com absolutamente nada, como nunca me abalei, não é Lula?", reagiu ao governador se dirigindo ao presidente que, visivelmente constrangido, acenou afirmativamente com a cabeça.

"Nada, ninguém, nada como nunca na minha vida há de me intimidar", acrescentou ao final de seu discurso, em que listou realizações do governo estadual, iniciado pelo candidato tucano à Presidência da República, José Serra, na área da educação.

Lula falou em seguida e passou ao largo de temas relacionados à campanha pela Presidência da República. Mencionou uma "ironia do destino" ao afirmar que foi ele, o primeiro presidente da República sem diploma universitário, o "que mais fez universidades federais neste país".

O presidente não mencionou, tampouco, as vaias dirigidas a Goldman e, ao contrário do governador tucano, foi ovacionado pela plateia após falar de "ironia do destino" aos gritos de "Lula, Lula!"

"Educação não pode ser encarada como gasto, educação tem que ser encarada como investimento. E é o investimento mais rápido que a gente pode ter", disse.

"Eu, com 64 anos, já estou no caminho de descendência pela minha passagem pela Terra. mas vocês estão começando a de vocês. Então, daqui para a frente, ao invés de ficar cobrando de mim e do Goldman, façam o que vocês têm que fazer, porque agora é a vez de vocês", finalizou.

(Reportagem de Eduardo Simões; Edição de Natuza Nery))