Goldman: falhas na CPTM serão resolvidas em 2 anos

"A CPTM é ainda produto de um velho sistema e tem ainda defeitos desse velho sistema. No prazo de um ano, dois anos, acredito, todo o sistema CPTM estará modernizado. Não é que não teremos mais falhas, elas existirão evidentemente, como existe no Metrô (Companhia do Metropolitano). De vez em quando tem no Metrô algum acidente. São equipamentos, são sistemas, são pessoas e ocorrem de fato incidentes, mas vão ocorrer muito menos do que ocorrem hoje na CPTM", afirmou ele, durante a inauguração do Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (Sedi), na capital paulista.

Goldman lembrou que a CPTM foi formada a partir da junção de três ferrovias - a Ferrovia Paulista S.A. (Fepasa), a Santos-Jundiaí e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). "Esses três sistemas começaram a trabalhar evidentemente como eles eram inicialmente. Hoje eles estão trabalhando juntos como CPTM, uma coisa só. Eles estão sendo modernizados, estamos comprando centenas de trens. As fábricas até se instalaram em São Paulo para produzir esses trens. Os sistemas de comunicação, sistemas de controle eletrônico também estão sendo modernizados".