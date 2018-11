Goldman inaugura Trecho Sul do Rodoanel

Pelo Trecho Sul, o acesso à Rodovia Anchieta é feito no km 25, no sentido litoral, e 26, no sentido capital. Os da Imigrantes ficam nos km 24 e 25. Entre a Anchieta e a Imigrantes, há 6,9 quilômetros de distância. Entre a Imigrantes e a conexão com o Trecho Oeste e a Régis, são mais 42 quilômetros. O Trecho Oeste tem 32,6 quilômetros e liga a Régis à Raposo Tavares, Castelo Branco, Bandeirantes, Anhanguera e Avenida Raimundo Pereira de Magalhães.

Apesar de o governo liberar as pistas do Trecho Sul para o tráfego, um acesso da Rodovia Régis Bittencourt ao Rodoanel ainda não está completo. Resta fazer a pavimentação, sinalização e outras melhorias. De acordo com a Secretaria Estadual dos Transportes, isso não impedirá o funcionamento da via e serão usados desvios.

A região ainda incompleta é a mesma onde três vigas de ponte sobre a Régis desabaram, em novembro de 2009, por falha no travamento do equipamento.

A abertura do Trecho Sul para o tráfego deve representar economia de tempo para quem segue, por exemplo, do interior para o litoral paulista ou quem está ao lado dos acessos do Rodoanel, na opinião do consultor em trânsito Alexandre Zum Winkel. O motorista paulistano, porém, terá de avaliar se a região de partida está próxima de um dos acessos à via e checar as condições de tráfego das principais vias da capital antes de escolher. Com informações do jornal O Estado de S. Paulo.