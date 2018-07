Goldman Sachs avalia ação da Amil entre R$25,84 e R$27,07

O teto deste intervalo é 12 por cento inferior ao valor que a norte-americana UnitedHealth pagou pelo controle da companhia, de 30,75 reais por ação.

A ação da Amil encerrou a sexta-feira a 30,77 reais, uma alta de 21,6 por cento desde o fechamento do papel no dia anterior ao anúncio do negócio, feito em 8 de outubro.

O banco entregou o laudo de avaliação das ações da companhia nesta sexta-feira, no âmbito da oferta pública de aquisição de ações (OPA) a ser realizada por sua acionista controladora.

A UnitedHealth espera lançar a OPA no primeiro trimestre de 2013, sendo que a Mind Solutions, sociedade do grupo, pode inclusive comprar papéis fora dessa operação.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) já aprovou a compra da Amil pela UnitedHealth.

(Por Juliana Schincariol)