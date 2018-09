Goldman: trecho do VLT da Baixada fica pronto em 2013

"É 2013. Estou dizendo que é isso e ponto. Esse é o dado que eu estou dando", disse o governador, ao ser questionado sobre o atraso do projeto. Ele explicou que o edital de licitação que escolherá a empresa responsável pela construção e operação da primeira etapa do projeto será publicado no Diário Oficial do próximo sábado ou da próxima segunda-feira.

A partir da publicação do edital, as empresas têm um mês para apresentar as propostas. "E se tudo correr bem, se não houver muito contencioso entre as empresas, antes do final do ano nós assinamos o contrato. Muito provavelmente se possa entregar por trechos", disse.

Projeto

Com investimento estimado em R$ 688 milhões, o projeto será realizado por meio de uma Parceria Público Privada viabilizada através de uma concessão com prazo de 25 anos. O custo é composto pelos R$ 402 milhões necessários à construção do Metrô Leve e outros R$ 286 gastos com uma frota de ônibus. A proposta é utilizar o VLT como a espinha dorsal de um sistema mais completo, chamado de Sistema Integrado Metropolitano (SIM), que contaria com diferentes linhas de ônibus, inclusive articulados, e um bilhete único metropolitano.

Estudos da Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos revelam que esse primeiro trecho do VLT deverá transportar cerca de 45 mil passageiros por dia, dos 220 mil passageiros por dia útil previstos para o SIM. A intenção do governo é interligar toda a Região Metropolitana da Baixada Santista no futuro, expandindo o VLT através da linha férrea da antiga ferrovia que corta a Baixada.