Goleada e festa dos galácticos em Madri

O Real Madrid goleou por 5 a 0 o Xerez, caçula do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu, diante de um público de 75 mil pagantes, mas o resultado final só foi conseguido nos últimos 15 minutos, quando os galácticos marcaram quatro gols. O resultado serviu para o Real manter a liderança, ao lado do Barcelona e do Athletic Bilbao, com nove pontos.

Mais uma vez, o time madrilenho sentiu a ausência de Xabi Alonso, o comandante do time, que está contundido. Diante do poderoso adversário, o Xerez já entrou em campo derrotado. Logo no primeiro minuto, Cristiano Ronaldo abriu a contagem. Mas foi só o que fez o Real no primeiro tempo, além de uma ou outra jogada inspirada de Kaká. Se tivesse melhor capricho na finalização, o Xerez poderia ter tirado proveito de algumas chances que surgiram. A entrada de Granero no lugar de Raúl (agora com 523 jogos na Liga) não alterou o panorama do jogo no segundo tempo. Mas foi Granero quem fez o cruzamento para Cristiano Ronaldo marcar de cabeça, sem chance para o goleiro brasileiro Renan, aos 30 minutos. O Real, então, deslanchou. Guti, que entrou no lugar de Kaká, ampliou aos 34. Benzema marcou o quarto aos 37 e Van Nistelrooy, que voltou após longa ausência por contusão, fechou o placar: 5 a 0.

Em Bilbao, o Athletic chegou à terceira vitória ao bater o Villarreal por 3 a 2, com gols de Llorente (2) e Javi Martínez. Já o Valencia decepcionou sua torcida ao ceder o empate por 2 a 2, em casa, para o Gijon.